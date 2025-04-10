Глава Егорьевска оценил ход работ по реконструкции сквера «60-летия Победы»

В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и объявленный Президентом страны год защитника Отечества реконструкция сквера в Егорьевске приобретает особое значение, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подрядчики взяли на себя обязательства закончить основные работы досрочно. Если позволит погода — к маю.

Здесь в полном объеме завершен демонтаж конструкций, проведена геодезическая съемка для выверенной планировки сквера. Установлена основная часть бордюрных камней, уложена тротуарная плитка на 30% запланированной площади, бетонное основание под тротуары, зоны отдыха и детские площадки готово на 70%. Уже сейчас специалисты укладывают первые метры нового покрытия, подготовлена основа под асфальт. Предусмотрели и дополнительные энергомощности — смонтирована новая электроподстанция. В случае необходимости она сможет запитать и ближайшие жилые дома.

Сохранят и тематику сквера — на месте старого фонтана уже установили чашу под новый, в форме звезды. Позже здесь появятся и другие тематические композиции. Проект, победивший во Всероссийском конкурсе, включает в себя и благоустройство пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.