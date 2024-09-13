Глава Дзержинского вручил первые паспорта юным жителям города

В стенах дворца культуры «Энергетик» в этот памятный для ребят день собрались их родные и друзья, чтобы разделить волнительный момент. Шесть девушек и четыре молодых человека, достигших четырнадцатилетнего возраста, получили свой главный в жизни документ.

«Дорогие ребята! Быть гражданином Российской Федерации — это не только почетное право, но и большая ответственность. Верьте в себя, будьте достойными гражданами нашей великой страны. Успехов вам, благополучия и удачи во всех начинаниях», — отметил глава городского округа Дзержинский Андроник Пак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.