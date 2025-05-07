Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с ветераном Николаем Порошиным, который примет участие в Парада Победы на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первый, к кому с почетной миссией лично поздравить с Днем Победы приехал глава Дубны, стал участник Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич Порошин. Он поедет в Москву, чтобы 9 мая принять участие в главном параде страны.

«Передал Николаю Дмитриевичу самые теплые пожелания от жителей наукограда. Также зачитал нашему почетному ветерану персональное поздравление от Губернатора. Горжусь, что в нашем городе живут такие патриоты, как Николай Дмитриевич!» — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

С началом войны, тогда ещё семиклассник, Николай Порошин отправился трудиться на завод. Вспоминает — ни о выходных, ни об отпуске, речи не шло. В 1944 году шестнадцатилетний юноша был призван на фронт. До места сборов шли пешком, а это больше 300 километров. На всю дорогу из еды — буханка хлеба. После трёх месяцев обучения и до самого окончания войны, занимался сопровождением военной техники на фронт. В мирное, послевоенное время, был участником советского атомного проекта. Как отметил Николай Дмитриевич, День Победы — это праздник, который принадлежит всему нашему народу.

«Спасибо Путину Владимиру Владимировичу, нашему президенту, что в этом году на весь мир показал, на что способна Россия», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Порошин.

Всего в Дубне проживают семь непосредственных участников Великой Отечественной войны. Каждого глава Дубны поздравит лично в преддверии Дня Победы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.