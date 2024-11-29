Глава Дубны встретился с коллективом НТЦ «Техиндустрия»

Уникальная продукция, не имеющая аналогов в России, а по характеристикам превосходящая и зарубежные, производится в Дубне. НТЦ «Техиндустрия» — ведущий разработчик и производитель демпферов и демпфирующих комплексов нового поколения для различных видов транспорта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Что нужно, чтобы увеличить срок службы транспортных средств, степень загрузки и при этом существенно повысить сохранность товаров? Ответ — гидравлические демпеферы. Именно такие и производят в Дубне

«Наша продукция уникальна тем, что кроме нас в стране ее никто не выпускает. И в мире лучше нас никто не делает», — подчеркнул генеральный директор компании АО НТЦ «Техиндустрия» Валерий Медвецкий.

В компании работают около семидесяти человек, пообщаться с ними в формате выездной администрации, ответить на вопросы, приехала команда главы Дубны. Обсудили многие проекты, которые реализуются в городе, большое внимание уделили сфере медицины. На встречу пришли главный врач Дубненской больницы и заведующий поликлиникой Медсанчасти номер 9.

«Вместе с командой встретился с коллективом предприятия, рассказал, что сделано в городе в этом году, ответил на вопросы о жизни наукограда. Больше всего нас спрашивали о здравоохранении, в том числе о проведении диспансеризации на предприятии», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Когда вопросы были заданы, а ответы получены, Максим Тихомиров вручил сотрудникам компании почетные грамоты за достижения в профессиональной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.