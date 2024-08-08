Глава Дубны проверил, как идут работы по благоустройству улицы Центральной

«Для удобства жителей предусмотрены технические тротуары. Это для автолюбителей, которые паркуются на проезжей части. Они могут пройти по техническому тротуару и выйти на пешеходную зону, где также предусмотрены фотозона и зона для тихого отдыха», — сказал начальник участка Виталий Кабанов.

Подрядчик работает быстро и качественно. Одновременно строители трудятся на протяжении всей Центральной. Сейчас здесь продолжается укладка плитку — на 60% этот этап завершен. Также устанавливаются закладные опоры для обустройства освещения, параллельно идет планировка газонов. Приступили к асфальтированию велодорожки.



«Впереди август и сентябрь, время, когда мы доведем объект до максимального лоска, и в теплые осенние дни полностью откроем объект для наших горожан. Эта пешеходная зона будет первой яркой жемчужиной в рамках преобразований, о которых жители просили нашего губернатора в рамках его рабочей поездки в Дубну в прошлом году», — отметил Максим Тихомиров.



Работы по благоустройству продолжатся. Пока стоит хорошая погода, подрядчик наращивает темп, чтобы осенью улица Центральная была открыта для горожан.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.