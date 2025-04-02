Глава Дубны напутствовал участников масштабного фестиваля профессий «Путь навыков»

В Дубне прошел фестивале «Путь навыков», на котором школьники 7-9 классов смогли попробовать себя в разных профессиях, включая сварщика, косметолога, пожарного и ландшафтного дизайнера. Глава городского округа Максим Тихомиров напутствовал участников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ландшафтный дизайнер, пожарный, косметолог, сварщик — лишь малая доля профессий, в которых смогли попробовать себя школьники 7-9 классов на фестивале «Путь навыков». В этот раз формат обновленный: для ребят представили сразу двадцать мастер-классов от учреждений среднего профессионального образования и работодателей.

«Мы распределяем мастер-классы так, чтобы они были разнообразные: и рабочие специальности, и творческие, и компьютерные», — пояснила ведущий специалист Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области, куратор проекта Ирина Кузнецова.

На фестиваль приехали 840 ребят: не только из Дубны, но и из соседних округов. Пришлось разделить школьников по группам на три потока, чтобы поучаствовать в мастер-классах успели все. Каждую команду сопровождали волонтеры — студенты, которые уже учатся в техникумах и колледжах. Мастер-классы на площадке проводили представители Дмитровского рыбохозяйственного технологического института, Сергиево-Посадского колледжа, Дмитровского техникума и его дубненского подразделения.

Не обошелся фестиваль без участия работодателей. Свои направления представили такие крупнейшие дубненские компании как ПСК «Фарма», Дубненский машиностроительный завод имени Федорова, АО «Промтех-Дубна». Мастер-классы проходили с непосредственным участием школьников: остаться в стороне было сложно. Кто-то учился накладывать швы, кто-то стал моделью для парафинотерапии, кто-то проводил сердечно-легочную реанимацию. Восьмиклассник Ярослав Морозов на время мастер-класса превратился в пожарного и оценил все тяготы этой профессии.

«Прямо почувствовал, как пожарным надо трудиться и как надо страдать, чтобы тушить пожары», — поделился Ярослав Морозов.

Посетил фестиваль и глава Дубны Максим Тихомиров. В ходе торжественной части он наградил школьников, которые участвовали в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Победители будут представлять Дубну и Подмосковье на всероссийском этапе. А после открытия фестиваля глава присоединился к мастер-классам, пообщался со школьниками и студентами.

«Фестиваль нацелен на помощь ребятам. Уверен, это поможет определиться с будущей профессией, взвесить все за и против», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Проект «Путь навыков» проводит фестивали профориентации с 2022 года. В год проходит порядка 30 фестивалей по всему Подмосковью. В Дубне «Путь навыков» прошел во второй раз.

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