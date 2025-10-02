Глава Домодедово встретилась с бизнесменами для решения налоговых задолженностей

Представители 9 предприятий Домодедова собрались в администрации округа на встречу с главой города Евгенией Хрусталевой, чтобы обсудить причины налоговых задолженностей и сроки их погашения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Фактически на ваши налоги мы благоустраиваем город, строим дороги, школы, детские садики и планируем свой бюджет, исходя из поступлений ваших налогов», — сказала Хрусталева.

На встрече был затронут вопрос сроков погашения долгов. Некоторые предприятия уже уладили свои финансовые дела и обещали рассчитаться до конца финансового года, в то время как у других остались проблемы. Хрусталева конкретизировала некоторые ситуации.

В обсуждении также участвовали представители налоговой инспекции, прокуратуры и судебные приставы, которые помогли разобраться в причинах задолженности и напомнили, что обязанность платить налоги является законодательным требованием для всех предприятий, работающих на территории России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.