Глава Домодедово вручила стипендии губернатора Подмосковья юным лауреатам

В Домодедово 23 января глава округа Евгения Хрусталева встретилась с лауреатами именной стипендии губернатора Московской области и их родителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, которые добились успехов в спорте, учебе и общественной деятельности. Юные домодедовцы представили достижения в плавании, футболе, экономике, экологии и интеллектуальных проектах.

Советник главы округа, депутат совета депутатов Домодедово Александр Пашков отметил важность развития предпринимательских и экономических классов в школах для формирования лидерских качеств и проектного мышления у школьников.

В ходе мероприятия прозвучали личные истории успеха. Ученик 4 класса православной гимназии Юрий Дорошенко вошел в сборную Московской области по плаванию, а десятиклассник образовательного комплекса «Наследие» Максим Сучков совмещает занятия спортом, музыкой и участие в движении «Юнармия».

В завершение встречи лауреатам вручили дипломы стипендии губернатора Московской области и сделали памятные фотографии. Администрация округа продолжает поддерживать детей и молодежь, создавая условия для их развития и самореализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.