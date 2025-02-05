Глава Домодедово рассказала о планах развития Растуновского округа на 2025 год

Начальник территориального отдела Мария Шувалова доложила о проделанной работе в 2024 году. Инвестором проведён капитальный ремонт здания и обустроен филиал «Дарование» в с. Растуново, ул. Заря, д. 58. Там же силами муниципалитета была обустроена парковка. Также сделано наружное освещение в д. Ярлыково, ул. Донская. Помимо этого в д. Курганье, пос. «Спасибо врачам», с. Растуново, ул. Северская, д. Уварово, ул. Березовая, д. Курганье, ул. Дорожная проведено устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения. В Растуновском а/о подведено газопроводов к 189 домовладениям, осуществлен пуск газа — в 321 жилой дом.

Глава округа Евгения Хрусталева рассказала о перспективных планах развития территории. В этом году будет благоустроен двор в с. Растуново, ул. Заря, д. 6, 6а, 6б, капитально отремонтируют системы наружного освещения по адресам: с. Юсупово, ул. Поклонная и д. Минаево ул. Полевая. Кроме того, в 2025–2026 годах капитально отремонтируют плотины на пруду притока р. Сушка, на самой реке в д. Красное, а также плотину на притоке р. Злодейка в д. Курганье

После отчета был проведен выездной прием жителей Растуновского а/о.

«Поступило больше 110 обращений. В основном они касались ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства, электроснабжения. Некоторые вопросы решили на месте, остальные взяли в работу», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.