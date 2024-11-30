Глава Домодедово рассказала о ходе капремонта лицея № 3
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
В здании лицея № 3 в городском округе Домодедово ведутся демонтажные работы в рамках капитального ремонта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как рассказала глава городского округа Домодедово Евгения Михайловна Хрусталева в своем Telegram-канале, в ближайшие недели планируется приступить к внутреннему устройству кирпичной кладки.
Сейчас на строительной площадке трудится 8 человек. В основном проводится демонтаж покрытия пола и стяжки в санузлах 2 и 3 этажей, подиума в актовом зале. Также с площадки вывозится весь строительный мусор.
«Ход капитального ремонта школы находится на еженедельном контроле в рамках штаба по строительству с участием администрации и подрядной организации», — глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Работы на объекте начались в середине октября. Открытие облепленного здания лицея запланировано на 2025 год.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.