Глава Домодедово проверила уборку снега в микрорайоне Южный

Евгения Хрусталева вместе с руководителями профильных служб осмотрела проблемные участки микрорайона Южный, где жители ранее жаловались на затрудненное движение из-за скопившегося снега. Особое внимание уделили дворовым территориям и проездам, требующим оперативной расчистки и вывоза снега.

В ходе выезда принято решение увеличить количество техники и скорректировать работу подрядчиков и управляющих компаний. Все обращения жителей рассмотрели на месте, а причины сбоев обсудили с ответственными службами.

По итогам проверки техника приступила к очистке улично-дорожной сети и вывозу снега. Управляющие компании корректируют графики уборки и усиливают контроль за их выполнением. Работы по приведению территории Домодедово в нормативное состояние продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.