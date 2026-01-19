Глава Домодедово проверила уборку снега в микрорайоне Авиационный 16 января
Фото - © Пресс-служба администрации г.о.Домодедово
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева 16 января осмотрела дворы микрорайона Авиационный и оценила качество уборки снега после обильных осадков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Евгения Хрусталева вместе с депутатами, профильными специалистами администрации и представителями управляющей компании посетила несколько дворов микрорайона Авиационный по пути на отчет перед жителями в ГДК «Авиатор». Особое внимание уделили качеству и темпам уборки снега.
В ходе обхода выявили участки, где требуется усиление работ. Было принято решение увеличить количество техники и рабочих бригад для ускорения расчистки дворовых проездов, пешеходных зон и подъездов к жилым домам.
«Усиливаем на этой территории количество техники и людей. Задача – максимально быстро привести дворы в порядок и обеспечить безопасное передвижение для жителей», – отметила Евгения Хрусталева.
Для повышения эффективности вывоза снега в округе организовано новое снегохранилище на бетонированной площадке в районе деревни Ловцово. Это позволит сократить время вывоза и снизить нагрузку на действующие пункты приема снега.
Контроль за уборкой территорий в микрорайоне Авиационный и других частях округа продолжается. При необходимости ресурсы коммунальных и дорожных служб будут дополнительно увеличиваться до полного наведения порядка.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.
«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.