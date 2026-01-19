Глава Домодедово проверила уборку снега в микрорайоне Авиационный 16 января

Евгения Хрусталева вместе с депутатами, профильными специалистами администрации и представителями управляющей компании посетила несколько дворов микрорайона Авиационный по пути на отчет перед жителями в ГДК «Авиатор». Особое внимание уделили качеству и темпам уборки снега.

В ходе обхода выявили участки, где требуется усиление работ. Было принято решение увеличить количество техники и рабочих бригад для ускорения расчистки дворовых проездов, пешеходных зон и подъездов к жилым домам.

«Усиливаем на этой территории количество техники и людей. Задача – максимально быстро привести дворы в порядок и обеспечить безопасное передвижение для жителей», – отметила Евгения Хрусталева.

Для повышения эффективности вывоза снега в округе организовано новое снегохранилище на бетонированной площадке в районе деревни Ловцово. Это позволит сократить время вывоза и снизить нагрузку на действующие пункты приема снега.

Контроль за уборкой территорий в микрорайоне Авиационный и других частях округа продолжается. При необходимости ресурсы коммунальных и дорожных служб будут дополнительно увеличиваться до полного наведения порядка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.