Глава Домодедово провела выездную встречу с жителями микрорайона Авиационный

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и представители администрации 16 января встретились с жителями микрорайона Авиационный в формате выездной администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Олег Жолобов и профильные специалисты. Жители подали около 70 обращений, большинство из которых касались сферы жилищно-коммунального хозяйства: содержания дворов, работы управляющих компаний, качества уборки, состояния инженерных сетей и сроков выполнения работ.

Один из вопросов касался капитального ремонта кровли дома на проспекте Академика Туполева, 14. Специалисты пояснили, что работы включены в план на 2026 год. Также жители обратили внимание на состояние дорог, тротуаров, организацию движения и безопасность на улично-дорожной сети. Дорожным службам поручено усилить уборку и вывоз снега в микрорайоне.

Обсуждались вопросы территориальной безопасности, освещения и профилактики правонарушений. Все обращения зафиксированы и переданы профильным подразделениям администрации. По каждому вопросу даны разъяснения, назначены ответственные исполнители и определены сроки рассмотрения. Часть проблем удалось решить на месте, по остальным будут подготовлены конкретные решения с контролем исполнения.

Формат выездной администрации остается важным инструментом обратной связи с жителями и позволяет оперативно реагировать на их запросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.