Глава Домодедова провела встречу с советниками по воспитанию образовательных комплексов

В Домодедове состоялась встреча главы Евгении Хрусталевой с советниками по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных комплексов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Задача советников — помогать школе находить общий язык с молодёжью.

«В Домодедово живут и растут талантливые ребята, которым в школах помогают познавать мир и включаться в социум. Благодаря проводимой Президентом политике школы становятся местом не только для учёбы, но и для досуга, реализации потенциала и воспитания», — глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Советник по воспитанию есть в каждом образовательном комплексе — в Домодедово их 18. Он привлекает детей к развитию в школах спортивных и туристических клубов, театров, медиа-центров, музеев, также участвует в реализации федеральных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.