Глава Домодедово провела совещание по приоритетам развития округа

На совещании в администрации Домодедово приняли решения по кадровым изменениям для усиления управления территориями. Советником главы по территориям назначена Ирина Евсеева, а начальником управления территориями стала Татьяна Доценко. Евгения Хрусталева отметила важность четких управленческих решений и качественного результата.

Подведены итоги крещенских купаний: мероприятия прошли организованно и без происшествий. В шести официальных местах купания приняли участие 3 859 человек, из них 2 399 совершили погружение. Безопасность обеспечивали экстренные и профильные службы.

Особое внимание уделили уборке снега. За неделю комплексная очистка проведена в 65 дворах, механизированная уборка охватила 77 % территории округа. Для содержания дорог привлекались 12 комбинированных дорожных машин, 39 единиц МТЗ, 12 самосвалов, 4 погрузчика, грейдер и 91 дорожный рабочий, а также техника коммерческих организаций. Очищено около 2 000 км дорог, обработано 700 км, вывезено более 38 тысяч кубометров снега. Глава округа поручила уделять внимание расширению подъездов к контейнерным площадкам.

По данным МБУ МО «Мосавтодор», очищено более 300 остановок и свыше 20 км тротуаров, что составляет около 90 % от общего объема. Основной акцент сейчас делается на расширении проезжей части.

В здравоохранении с 1 января начал работу централизованный лабораторный центр. Штат увеличен на 200 сотрудников, за три недели выполнено более 45 тысяч анализов. Лаборатория обслуживает учреждения нескольких округов Подмосковья, что повысило скорость и доступность диагностики.

Евгения Хрусталева подчеркнула, что приоритетом остается сохранение темпов работы и строгий контроль исполнения решений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.