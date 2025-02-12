Глава Домодедово продолжает проверять внешнее состояние торговых объектов округа

«В первую очередь обращаем внимание на нарушения законодательства. Магазин продуктов по ул. Авенариуса расположен на муниципальной земле незаконно и будет демонтирован. Также уберем несогласованный аппарат по продаже воды по ул. Кирова, вл. 7», — глава Домодедово Евгения Михайловна.

Торговые объекты на территории Домодедово должны соответствовать архитектурному облику. Было решено с собственником супермаркета по ул. Кирова, д. 1А, что в этом году он проведёт реконструкцию фасада здания. Также в полосе отвода ж/д расположено заброшенное здание Росимущества. Организуют работу по его реконструкции. Вдоль магазинов по ул. Кирова, вл. 4 принято решение провести благоустройство и установить цветники. Глава Домодедово поставила задачу профильным службам проконтролировать приведение в соответствие объектов потребительского рынка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.