Глава Домодедово посетила завод интерьерных решений

Рабочая поездка главы Домодедово Евгении Хрусталевой прошла 16 марта на предприятии группы компаний «Наяда», где производят офисные перегородки и интерьерные конструкции. Руководству округа представили проекты, в том числе концертный зал «Сириус» в Сочи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Группа компаний «Наяда» работает с 1998 года, а в Домодедове развивает производство уже 18 лет. Площадь предприятия составляет около 20 тыс. кв. метров. В цехах из металла и стекла изготавливают офисные перегородки, двери и другие интерьерные конструкции. На производстве заняты около 170 человек.

Генеральный директор ООО «Завод интерьерных решений» Дмитрий Черепков отметил, что компания стояла у истоков выпуска офисных перегородок в России.

«30 лет назад мы первыми в России начали производить офисные перегородки. Тогда это была новинка, позже направление стало популярным. В 2008 году мы начали работать в нашем районе», — рассказал Черепков.

Продукция предприятия используется на крупных объектах. Генеральный директор мебельной фабрики «Лепота» Александр Мешакин подчеркнул, что одним из самых значимых проектов стал концертный зал «Сириус» в Сочи.

«Президент Владимир Путин открывал этот зал и оценил работу нашей компании и подрядчиков. Он сказал: „Просто конфетка!“ Для нас это лучшая похвала», — отметил Мешакин.

В экскурсии также участвовали президент торгово-промышленной палаты Домодедова Валентин Усов, депутат совета депутатов Александр Оспищев и советник главы округа Александр Пашков. По его словам, поддержка таких предприятий важна для развития промышленности и импортозамещения.

Евгения Хрусталева пообщалась с коллективом и заявила, что муниципалитет готов оказывать поддержку.

«Мы хотим, чтобы предприятие развивалось и реализовывало новые проекты на территории округа. Со своей стороны гарантируем всестороннюю поддержку», — сказала Хрусталева.

По итогам встречи отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты. Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.