Глава Домодедово обсудила развитие индустриального парка «Южные Врата»

Евгения Хрусталева встретилась с руководством индустриального парка «Южные Врата», одного из ключевых экономических центров Подмосковья. На территории парка работают 25 компаний-резидентов, включая международные производственные и логистические предприятия. Общая площадь складских и производственных помещений составляет 600 тысяч кв. м, а число рабочих мест достигает четырех тысяч.

В рамках поездки делегация посетила завод «Пауль Хартманн», который с 2013 года инвестировал в Домодедово более 1 млрд рублей. В 2019 году компания запустила две новые линии по выпуску инновационной медицинской продукции. Также делегация ознакомилась с работой логистического хаба «Цайняо», крупнейшего распределительного пункта товаров из Китая, специализирующегося на онлайн-торговле.

На встрече обсудили планы по развитию индустриального парка, запуск новых инвестиционных проектов и расширение инфраструктуры. Евгения Хрусталева отметила, что присутствие крупных международных компаний способствует развитию экономики Домодедово и всего региона.

В администрации округа подчеркнули, что развитие индустриальных парков остается стратегическим направлением, создающим рабочие места и укрепляющим экономику Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.