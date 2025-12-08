Глава Домодедово обсудила развитие индустриального парка «Южные Врата»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о.Домодедово
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева провела рабочую встречу с руководством индустриального парка «Южные Врата» и посетила предприятия-резиденты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Евгения Хрусталева встретилась с руководством индустриального парка «Южные Врата», одного из ключевых экономических центров Подмосковья. На территории парка работают 25 компаний-резидентов, включая международные производственные и логистические предприятия. Общая площадь складских и производственных помещений составляет 600 тысяч кв. м, а число рабочих мест достигает четырех тысяч.
В рамках поездки делегация посетила завод «Пауль Хартманн», который с 2013 года инвестировал в Домодедово более 1 млрд рублей. В 2019 году компания запустила две новые линии по выпуску инновационной медицинской продукции. Также делегация ознакомилась с работой логистического хаба «Цайняо», крупнейшего распределительного пункта товаров из Китая, специализирующегося на онлайн-торговле.
На встрече обсудили планы по развитию индустриального парка, запуск новых инвестиционных проектов и расширение инфраструктуры. Евгения Хрусталева отметила, что присутствие крупных международных компаний способствует развитию экономики Домодедово и всего региона.
В администрации округа подчеркнули, что развитие индустриальных парков остается стратегическим направлением, создающим рабочие места и укрепляющим экономику Домодедово.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.
«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.