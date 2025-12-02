Глава Домодедово обсудила подготовку к зимнему сезону и обновление инфраструктуры

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева провела совещание по подготовке к зимнему сезону и обновлению городской инфраструктуры. Обсудили дорожные работы, ЖКХ и запуск катка в парке «Елочки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева на оперативном совещании обсудила ключевые направления, влияющие на комфорт и безопасность жителей округа.

В дорожной инфраструктуре на улицах 1-я Коммунистическая, Набережная и Гагарина выполнены понижения тротуаров для удобства маломобильных жителей и родителей с колясками. В деревне Купчинино завершили устройство посадочной площадки и установили новый павильон. В городе смонтировали четыре новых светофора с современными контроллерами и ограждениями для безопасного подхода, которые работают в тестовом режиме.

В сфере ЖКХ продолжаются работы на теплосетях. На котельной «Поиск» обновили инженерное оборудование. На улице Ломоносова переключили теплотрассу, выполняется её замена и прочистка для стабильного теплоснабжения в зимний период.

В парках Домодедово стартовал зимний сезон. В парке «Елочки» открылся каток с искусственным льдом, который работает ежедневно с 11:00 до 22:30. Вход свободный, требуется предварительная запись на сайте sport.mosreg.ru/ice-rinks. Каток уже стал популярным местом для семей и молодежи.

Все мероприятия направлены на улучшение городской среды, повышение безопасности и развитие зимней инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.