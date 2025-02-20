Глава Домодедово Хрусталева вручила 11 юным гражданам РФ их первые паспорта

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В городском округе Домодедово традиционно проходит вручение паспортов 14-летним жителям в торжественной обстановке зала молодежного комплексного центра «Победа». Приглашенными на это важное мероприятие становятся родители и близкие ребят, а также руководители городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

11 юных домодедовцев получили свои первые паспорта — самый главный документ гражданина в Российской Федерации — из рук главы городского округа Евгении Михайловны Хрусталевой.

Она пожелала ребятам учиться, мечтать, стремиться к знаниям и добрым делам. Помнить, что каждый из них уникален, и у каждого есть таланты, которые можно и нужно развивать.

«Буду рада, если вы самореализуетесь в Домодедово и найдете здесь свое призвание. Желаю здоровья, счастья и успехов!» — пожелала юным жителям Евгения Михайловна Хрусталева.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.