Глава Домодедова Евгения Хрусталева встретилась с ветераном СВО

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева встретилась с ветераном специальной военной операции, женами и матерью наших защитников, которые сейчас сражаются на передовой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Евгения Михайловна поинтересовалась, в чём необходима поддержка со стороны администрации округа. По озвученному бойцом вопросу привлекут прокуратуру в помощь.

Женщины проводят в городском округе большую добровольческую деятельность, отвозят всё самое необходимое нашим защитникам «за ленточку» и в госпитали. Наталья рассказала об искренних улыбках бойцов, когда они слышат знакомый голос и слова: «Солдатики, от Домодедово большой „привет“!». Это значит, что приехали наши с гуманитаркой и письмами от детей.

«Пока есть такие активные женщины, мамы и жены, Россию не победить. Низкий поклон защитникам и тем, кто обеспечивает им надёжный тыл», — Евгения Хрусталева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.