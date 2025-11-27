Глава Домодедово Евгения Хрусталева поздравили сотрудников ФНС с профессиональным праздником

В России 21 ноября отмечают День работника налоговых органов — профессиональный праздник, который объединяет специалистов важнейшей государственной сферы. Домодедовская инспекция ФНС также отметила дату торжественным мероприятием, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В торжественной обстановке домодедовских специалистов поздравили глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и начальник Домодедовской налоговой инспекции Елена Ракитина.

В этом году налоговой службе России исполнилось 35 лет, а самой памятной дате — 25.

«Налоговая служба — это современная высокотехнологичная структура. И такой она становится благодаря вам — профессионалам, которые делают ее сильной», — подчеркнула начальник домодедовской инспекции Елена Ракитина.

Свои воспоминания о начале становления инспекции поделила Елена Синешенкова, руководившая службой почти два десятилетия. Тогда, по ее словам, инспекция фактически создавалась с нуля — не было ни здания, ни техники, только команда энтузиастов.

Молодые и опытные сотрудники рассказали, почему выбрали эту профессию. Для многих налоговая служба стала не просто работой, а делом жизни.

Лучших специалистов наградили почетными грамотами и благодарностями от городской администрации, Московской областной Думы и Федеральной налоговой службы.

Творческим подарком для гостей стали выступления домодедовских артистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.