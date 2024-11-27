Глава Домодедова встретилась с семьями бойцов СВО на кулинарном мастер-классе

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и прокурор городского округа Константин Федоренко встретились семьями участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Такое общение часто проводится в неформальной обстановке, за чашечкой чая. Так можно комфортно обсудить все проблемные вопросы, которые требуют нашего вмешательства и решения.

«Супруги и матери бойцов обращались по разным вопросам — каждый беру на контроль. Некоторые обращения решим на уровне муниципалитета, по остальным — поможем направить в необходимые инстанции», — глава Домодедова Евгения Хрусталева.

«Самый главный вопрос решился, сами мы его не смогли бы решить, только при помощи администрации. В каждой семье есть своя проблема. И мы без помощи некоторых структур не можем их решить», — сказала супруга участника СВО Анна.

Поддержать тех, чьи близкие сейчас защищают Родину на фронте, решили и студенты колледжа «Московия». Они приготовили для женщин особенные десерты и провели кулинарный мастер-класс.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.