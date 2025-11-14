Глава Домодедова вручила юным жителям округа их первые паспорта РФ

Получение первого паспорта — важное и волнительное событие в жизни каждого гражданина. Торжественная церемония вручения этого значимого документа состоялась в молодежном центре «Победа». Свои первые паспорта ребята получили из рук главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа поздравила подростков с этим особым днем, отметив, что получение паспорта — символ новой ответственности и осознанного отношения к своей гражданской позиции.

«В любой жизненной ситуации ведите себя достойно и уважайте закон. Каждый из вас мечтает, чтобы его судьба сложилась удачно. Помните, что успех приходит к тем, кто стремится к своим целям, верит в себя и не боится преодолевать трудности. Мы надеемся, что все вы станете успешными в жизни. В Домодедово созданы все условия для этого. Поздравляю вас и желаю всего самого доброго и светлого», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Ребята поделились своими впечатлениями и эмоциями, отметив, что этот день навсегда останется в памяти. Для многих школьников это не просто получение документа, а первый шаг во взрослую жизнь, к самостоятельным решениям и ответственности за свои поступки.

Подобные церемонии в Домодедове стали доброй традицией — они проходят в праздничной и торжественной атмосфере, с участием представителей администрации, педагогов и родителей.

Значимость таких событий подчеркивает и губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев: получение паспорта — важный этап не только для самих ребят, но и для их родителей, ведь это символ взросления и начала нового жизненного пути.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.