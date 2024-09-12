Глава Домодедова с родителями детей продегустировала школьное питание

Глава Домодедово Евгения Хрусталева вместе с родителями продегустировала школьное питание в Константиновской школе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Еда для детей должна быть сбалансированной, вкусной, полезной и качественной. Меню составляют на 10 дней. Оно разработано Министерством сельского хозяйства и утверждено Роспортребнадзором. В рационе: каши, запеканки, овощное рагу, котлеты, плов, вареники с творогом, гуляш, оладьи и многое другое», — сказала Евгения Хрусталева.

В меню учтены требования по совместимости продуктов и сочетанию блюд. Сбалансированный школьный обед стоит 75 рублей. По решению президента РФ школьникам 1-4 классов организовано бесплатное одноразовое питание: завтрак. А также дети из семей, относящиеся ко льготным категориям получают бесплатное питание в школах. В Домодедове это более 21 тыс. детей.

С целью информирования родителей об ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное меню, а также осуществляются проверки питания родительским контролем, где любой желающий может оценить качество школьного питания. Для этого необходимо выбрать удобное для себя время и записаться на школьном портале.

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