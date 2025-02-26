Глава Домодедова рассказала об основных событиях в округе за последнюю неделю

В Домодедово глава округа Евгения Хрусталева еженедельно проводит оперативные совещания с представителями администрации и профильными службами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основной темой на совещании было то, что 5 марта с 10:30 до 12:00 пройдет плановая проверка системы оповещения населения в Домодедове. Будут запущены электросирены, переданы сообщения по громкоговорителям.

«Обращаю внимание, что система оповещения посредством электросирен охватывает не 100% территории каждого населенного пункта. При возникновении ЧС оповещение будет идти через громкоговорители на автомобилях полиции и пожарных», — сказала Евгения Михайловна.

В Домодедове жители Заболотья попросили установить искусственную дорожную неровность вблизи детской площадки. Работы выполнят при устойчивых плюсовых температурах.

Завершено устройство подсветки здания ДК «Мир» — теперь она работает в постоянном режиме. Продолжается проектировка головы проекторов для проецирования изображения на фасад здания.

«Россети» ввели в работу новую кабельную линию, что улучшило надежность электроснабжения населенных пунктов: Кучино, Жуково и КП «Форвард». Установлены два резервных источника снабжения электроэнергией в связи с перегрузкой трансформаторной подстанции в КП «Южный парк» и повреждением кабельной линии в КП «Мирный». Ремонтируют и меняют оборудование.

Сохраняются проблемы с записью к врачу через портал госуслуг. Но есть альтернативы: портал «Здоровье», телефон 122, чат-бот Денис в Telegram-канале или инфоматы в поликлиниках.

На выходных пройдут масленичные гуляния: в субботу, 1 марта, с 15:00 до 20:00 в «Гальчино» и в воскресенье, 2 марта, с 11:00 до 15:00 в «Ёлочках». Сейчас идет подготовка, в том числе обеспечивается безопасность мероприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.