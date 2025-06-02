Глава Домодедова посетила в округе предприятие, производящее смеси для выпечки

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева совместно с представителями администрации посетила группу компаний «Ирекс Триэр». Предприятие, уже 15 лет работающее на территории округа, специализируется на производстве сухих смесей для хлебопекарной и кондитерской промышленности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Экскурсию по производству провел генеральный директор компании Андрей Максимов.

Сегодня в «Ирекс Триэр» работает четыре производственные компании, каждая из которых выпускает определенный вид продукции — от смесей до начинок. Всего изготавливается около 90 наименований, а общий объем выпуска достигает 2,5–3 тыс. тонн в год. Разработка рецептов — исключительно собственная. Каждая смесь проходит контрольную выпечку для проверки качества ингредиентов.

«Мы подбираем компоненты, технологи разрабатывают смесь, после замеса проверяем контроль — за входящим сырьем и итоговой продукцией», — отметил Максимов.

На предприятии трудится порядка 30 человек, и, по словам руководства, текучка кадров почти отсутствует. Сотрудникам предоставлены страхование, питание и спецодежда.

В завершение визита гости продегустировали изделия, приготовленные из продукции «Ирекс Триэр», и обсудили рабочие вопросы.

«Каждый раз, когда мы встречаемся с главой, наши проблемы решаются. Их не так много, но, если возникают — всегда находим поддержку», — подчеркнул генеральный директор.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и развитии взаимодействия между администрацией и предприятием.

«Нам важно развивать в Домодедово ответственные и социально ориентированные предприятия. Одно из таких — „Ирекс Триэр“. Компания представляет жителям сельских территорий высокооплачиваемую работу с хорошим соцпакетом рядом с домом», — отметила Евгения Хрусталева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.