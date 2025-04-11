Глава Домодедова поблагодарила врачей, спасших жизнь женщине после атаки БПЛА

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с заместителем Юлией Терещенко поблагодарила медицинских работников Домодедовской больницы, боровшихся за жизнь пациентов после атаки беспилотно летательного аппарата 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

11 марта над Подмосковьем было сбито 65 беспилотников, в том числе и над городским округом Домодедово. БПЛА упали также в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина. У нее было ранение живота с повреждением кишечника, рваная рана груди.

После массированной атаки удалось сохранить жизнь женщине, получившей очень серьезные минно-осколочные ранения. Ее состояние стабилизировалось.

«Низкий поклон врачам, фельдшерам и медицинским сестрам за профессионализм и слаженную работу даже в самых сложных ситуациях», — сказала Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.