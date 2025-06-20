Глава Домодедова поблагодарила медработников

«Вы действительно те люди, которые отдают себя полностью профессии и, скорее всего, вы как раз те люди, которые свою профессию уже не поменяют. Я вам выражаю огромную благодарность за ваш труд, за вашу ежедневную работу, за самоотдачу, с которой вы относитесь к своей работе, с праздником вас», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Около двух с половиной тысяч медицинских работников трудится в Домодедовском городском округе. Они ежедневно на страже нашего здоровья.

«Самое главное — здоровье. Конечно, в этой системе огромной, нашей социальной, медики занимают особое место, потому что всё зависит от нашего здоровья. Неслучайно мы, когда кого-то поздравляем, мы всегда начинаем с того, что желаем друг другу здоровья. Это самое главное, наверное, в жизни. Мы радуемся жизни — это успех и достижение ваше!» — добавила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

К поздравлениям присоединился депутат Мособлдумы, заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» Олег Жолобов. Он отметил невидимый вклад врачей в нашу жизнь.

«От вас зависит очень много в нашей жизни. От вас зависит настроение, от вас зависит здоровье, от вас зависит наш быт в семье, как мы общаемся о чём мы говорим. Говорим мы о болезнях, либо мы говорим о том, что мы выздоравливаем, либо мы вообще говорим о том, что мы не болеем на самом деле. Вы как раз те люди, которые, если говорить честно и откровенно — не имеете цены. Потому что здоровье — это та вещь, которую невозможно купить за деньги. Поэтому я от души желаю вам здоровья», — сказал депутат.

Врач скорой медицинской помощи Домодедовской подстанции № 114 Юлия Потолова и старший фельдшер Домодедовской подстанции скорой медицинской помощи Анастасия Лукина в медицине уже больше двадцати лет. Они — врачи скорой помощи, где каждый вызов непредсказуем.

«Мы привыкли уже ко всем вызовам, и сложным, и любым, это наша работа и мы привыкли все четко, быстро выполнять. Я очень благодарна, что меня отметили», — призналась врач скорой медицинской помощи Домодедовской подстанции № 114 Юлия Потолова.

По словам Анастасии Лукиной, бывают сложные вызовы, тяжелые пациенты, с которыми приходиться принимать молниеносные решения.

«Иногда время идет на секунды. За все то время как я закончила медицинское учебное заведение и по сегодняшний день, я ни разу не пожалела, что оказалась в этой профессии», — рассказала Анастасия Лучкина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.