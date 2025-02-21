Глава Домодедова ответила на вопросы жителей о стройке в деревне Данилово

Жителей деревни Данилово в округе Домодедово волнует стройка индустриального парка, организация дорожного движения на пути к населенному пункту. На встречу с ними приехала глава округа Евгения Хрусталева вместе с представителями администрации, местного теротдела и Госстройнадзором. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники встречи проверили исполнение застройщиком поручений, которые были зафиксированы в протоколе с прошлых встреч. Жители задавали волнующие их вопросы, в частности перспективные планы развития территории деревни и обеспечение дорогами для будущего потока машин.

«Я предлагаю разместить на щите QR-код и ссылку, где все желающие смогут ознакомиться с проектом развития», — глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Для удобства жителей и заезда на площадку большегрузов застройщиком на дороге сделаны карманы, организовано реверсивное движение и очистка дорожного покрытия спецтехникой. На дороге будет выполнен ямочный ремонт. С установлением устойчивых плюсовых температур начнутся работы по расширению проезжей части. Соответствующий проект находится на согласовании.

Представили администрации Домодедово будут и дальше встречаться с жителями для решения возникающих вопросов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.