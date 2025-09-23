Глава Домодедова обсудила вопросы содержания МКД и компенсаций на приеме граждан

Глава администрации городского округа Домодедово Евгения Хрусталева провела прием граждан в общественной приемной партии в городском округе Домодедово. На встрече к ней обратились четыре заявителя с различными насущными вопросами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди обращений жителей были такие проблемы, как ненадлежащее содержание многоквартирного дома по улице Речная, взыскание компенсации ущерба автомобилю из-за падения дерева, а также вопрос сохранения пешеходного моста между деревнями Юдино и Караваево.

По итогам приема все обращения Хрусталева взяла в работу, часть вопросов направлена в профильные структуры для дальнейшего рассмотрения. «Благодарю за обращения. Личное общение помогает нам лучше понимать друг друга, быстрее реагировать на запросы и вместе делать Домодедово удобнее и комфортнее для жизни. Каждая ситуация важна, мы будем стараться, чтобы жители получили конкретные решения своих проблем», — прокомментировала Евгения Хрусталева.

Продолжение таких мероприятий позволит улучшить качество жизни и реагировать на потребности населения округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.