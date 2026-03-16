Глава Домодедова обсудила со школьниками развитие промышленности

В Домодедове на занятии «Разговоры о важном» глава округа Евгения Хрусталева встретилась со старшеклассниками лицея №3 и обсудила развитие промышленности и выбор профессии. Во встрече приняли участие представители бизнеса и торгово-промышленной палаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедовском лицее №3 состоялось внеурочное занятие «Разговоры о важном», посвященное промышленности и ее роли в развитии округа. К старшеклассникам пришли глава Домодедова Евгения Хрусталева, генеральный директор предприятия «Импресс Флексиблз» Виталий Петровский, а также советник главы, председатель торгово-промышленной палаты округа Александр Пашков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.