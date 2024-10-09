Глава Домодедова обсудила с коллегами актуальные темы недели в округе

В Домодедове прошло еженедельное оперативное совещание с главой округа Евгенией Хрусталевой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обсудили начало отопительного сезона в Домодедове. Все профильные службы и управляющие компании держат проводимые работы на особом контроле, чтобы вовремя среагировать на возможные неисправности, а также для проведения регулировки системы отопления. МУП «Теплосеть» проводит поэтапный запуск котельных в течение трех дней, остальные котельные городского округа запущены с 7 октября.

Уточнили, что каширский региональный оператор за прошедшую неделю вывез 31,5 тыс. куб. м отходов, заменено 38 контейнеров. В частном секторе Растуново с контейнерных площадок увез бункеры «лодочки» подрядчик, с которым истек срок контракта. Регоператор в ближайшие дни поставит туда новые «лодочки».

Отметили, что с текущей недели регоператор при содействии администрации и прокуратуры начинает активную работу с недобросовестными юрлицами, складирующими коробки, ящики, картон на контейнерных площадках. Евгения Хрусталева поручила отделу торговли помочь с выявлением нарушителей, а также провести разъяснительную работу с представителями бизнес-сообщества, чтобы такие отходы вывозились на вторичную переработку.

Также обсудили продолжающиеся дорожные работы: в Домодедово по ул. Курыжова, возле дома 1 сделали разворотную площадку для автобусов, возле дома 17 — будет заездной карман для автобусов, также по просьбам жителей будет реконструирован перекрёсток на улице Батырева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.