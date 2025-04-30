Глава Домодедова обсудил итоги субботника, подготовку к Дню Победы и ремонт дорог

На очередном еженедельном оперативном совещании глава Домодедово Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов городского округа Леонид Ковалевский заслушали доклады о проделанной за неделю работе и выполнении поручений. В числе важных тем совещания — итоги общегородского субботника, подготовка к празднованию Дня Победы, ремонт дорог и другое, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В начале оперативного совещания глава округа объявила о кадровых изменениях. На должность директора муниципального казенного учреждения Домодедово «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» назначен Сергей Каракчеев.

Светлана Никитина, заместитель начальника управления ЖКХ, сообщила, что в минувшую субботу в рамках Всероссийского субботника были проведены мероприятия по уборке и благоустройству более чем на 70 территориях. Основной площадкой стал любимый домодедовцами лесопарк «Городской лес». Здесь очистили территорию, привели в порядок зоны отдыха и тропинки.

В субботниках приняли участие 1500 человек. Было собрано около 600 кубометров мусора и листвы и высажено порядка 300 зеленых насаждений.

Юрий Герасимов, начальник управления дорожно-транспортной инфраструктуры Домодедово, доложил, что заканчивается работа по оклейке автобусных павильонов плакатами ко Дню Победы. Проведена окраска всех павильонов, до 1 мая на остановках будут вставлены все недостающие стёкла. Заканчивается также окраска дорожных ограждений. Красят и бортовой камень. Все замечания подрядные организации устраняют в процессе работы.

Идет ремонт дороги на улице Корнеева. Подрядная организация начала фрезерование.

По поручению главы округа Евгении Хрусталевой завершены работы по ремонту дороги к коттеджному поселку «Мирный». Жители выразили благодарность главе округа и подрядной организации, проводившей ремонт.

Как сообщил на оперативном совещании Александр Епишин, председатель комитета по культуре, делам молодёжи и спорту администрации округа, 1 мая в домодедовских парках традиционно пройдёт открытие летнего сезона. Все зоны отдыха к этому событию готовы. Все недочёты устранены. Во всех парках проведена обработка от клещей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.