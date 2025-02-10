Глава Домодедова и главврач больницы округа обсудили вопросы лечения онкологии

Глава округа Домодедово Евгения Хрусталева провела встречу в рамках «Здравчаса» с главным врачом Домодедовской больницы Андреем Осиповым и руководителями структурных подразделений медучреждения. На повестке стояли вопросы профилактики и лечения онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время в ЦАОП Домодедовской больницы на диспансерном учете находятся свыше 5 тыс. человек. В 2024 году онкологический диагноз выявлен у 761 пациента, из них у 535 на 1-2 стадиях. Наиболее распространенные онкопатологии — это рак молочной железы (у женщин), предстательной железы (у мужчин), злокачественные кожные новообразования.

«В центре амбулаторной онкологической помощи пациентам созданы современные условия для прохождения диагностики и лечения различных онкозаболеваний. Здесь ведут амбулаторный прием опытные врачи-онкологи, работает дневной стационар, проводится химиотерапия, продумана маршрутизация пациентов. Мы работаем в тесном взаимодействии с ведущими региональными государственными медучреждениями. Систематически проводятся профилактические акции», — отметил заведующий ЦАОП, врач-онколог высшей квалификационной категории Д. Ю. Вовк.

Глава округа отмечает, что бороться с онкологией надо в первую очередь регулярными медосмотрами.

«Найти время для проверки своего здоровья очень важно, даже если ничего не болит», — отметила глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.