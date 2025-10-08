Глава Домодедова Хрусталева встретилась с жанами и матерями участников СВО

В Домодедове состоялась важная встреча главы округа Евгении Хрусталевой с женами и матерями бойцов СВО. В теплой и доверительной атмосфере они обсудили вопросы, касающиеся возвращения их мужей к мирной жизни и адаптации семей к новым условиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня мы обсудим вопрос возвращения к мирной жизни ваших мужей и ту адаптацию, в которой вы сами нуждаетесь», — отметила Евгения Хрусталева.

Занятия с психологом и священнослужителем позволили участникам обсуждения поделиться методиками по справлению с тревогой и поддержанию стабильного эмоционального состояния. Глава округа подчеркнула, что вместе с коллегами она продолжает работать над созданием условий, в которых семьи участников СВО будут чувствовать заботу на всех уровнях.

Таким образом, подобные встречи становятся важным шагом к восстановлению душевного равновесия и социальной поддержки для тех, кто ждет своих близких с фронта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.