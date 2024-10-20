Глава Домодедова Евгения Хрусталева провела прием жителей

С рабочим визитом в Домодедово приехали депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Вместе с главой Домодедово Евгенией Хрусталевой они пообщались с жителями в общественной приемной партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жительница деревни Лукино обратилась с вопросом устройства уличного освещения возле контейнерной площадки и улицы Флотская. Ей рассказали, что на следующий год запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на устройство систем наружного освещения на этой территории. Реализация проекта вошла в предварительный план мероприятий на 2026 год.

«Обсудили с депутатами реализацию муниципальной программы „Формирование современной комфортной городской среды“, в том числе в направлении обустройства уличного освещения. В этом году работы по программе были проведены больше чем по 30 адресам в городском округе», — Евгения Хрусталева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.