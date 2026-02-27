Глава Долгопрудного встретился с семьями участников СВО

В Долгопрудном 26 февраля глава округа Олег Сотник провел встречу с матерями и женами участников спецоперации в городском Центре поддержки. Обсудили личные вопросы семей и темы городской жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече также приняла участие социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Валентина Симонян. За чашкой чая женщины поделились переживаниями о службе своих близких и рассказали, с какими трудностями сталкиваются в их отсутствие.

Чаще всего обращения связаны с оформлением документов и взаимодействием с управляющими компаниями и различными организациями. Все вопросы, требующие участия властей, зафиксировали в протоколе.

«Все, что входит в компетенцию городской администрации, мы сделаем, — сказал Олег Сотник. — По остальным вопросам тоже постараемся помочь — проясним, проконсультируем, опираясь на положения действующего законодательства».

В завершение встречи обсудили вывоз снега и перспективы реконструкции усадьбы Кузнецова. Одна из участниц отметила, что подобный формат общения помогает почувствовать поддержку со стороны города и властей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.