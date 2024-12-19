Глава Долгопрудного Роман Истомин подарил новогодние подарки особенным детям

«От сердца к сердцу» — так называется Московская областная региональная общественная организация молодых инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которая располагается в нашем городе. С большой любовью и участием здесь оказывают помощь и поддержку своим особенным воспитанникам. Благодаря чему дети с нарушениями развития или редкими заболеваниями получают возможность медицинской, социальной и творческой реабилитации.

Праздник начался, как и полагается новогоднему утреннику, с появлением сказочных героев. Дед Мороз со Снегурочкой провели с ребятами веселые игры и викторины.

Чтобы порадовать гостей дети рассказали стихи, показали театральные сценки и спели песни. Такое умение не всем из них дается легко, но они очень старались! И, конечно же, получили подарки.

Роман Истомин вместе подарил ребятам сладости и маркерную доску для творчества, которую дети очень хотели.

«Спасибо за ваше гостеприимство и огромная благодарность за такой замечательный подарок», — сказал Роман Истомин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.