Глава Долгопрудного обсудил с жителями актуальные вопросы

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 10:43

Капремонт многоквартирных домов, дорожная разметка, благоустройство территорий — эти и другие вопросы были рассмотрены во время личного приема главы городского округа Долгопрудный Романа Истомина сегодня, 27 ноября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В частности, к главе округа обратилась жительница ул. Станционная, д. 4. Этот дом — 1951 года постройки, ему уже 73! В 2018 году должны были делать капремонт, но не сделали. Проблем у жителей много: протекающая крыша, подпольное затопление, трещины в стенах и т. д.

Глава округа дал поручение провести выездное совещание на месте, оценить состояние здания, на основании выводов будет сформирован план по объекту.

Жители Новое шоссе, 10, корп. 1, рассказали, что хотят сменить свою управляющую компанию на ТСЖ, уже провели собрание собственников. Обратились с просьбой рассмотреть возможность обустройства дополнительных парковочных мест.

Всего во время приема обратились 6 человек, задали по несколько вопросов.

«В основном, обращения касались работы жилищно-коммунального, дорожного хозяйства. Был вопрос, относящийся к социальной сфере, — пояснил Роман Истомин. — Есть обращения, по которым даны разъяснения, часть требует детальной проработки. По итогам приема сформированы поручения, сроки, исполнители».

Отметим, что личный прием главы Долгопрудного дает возможность горожанам обсудить с Романом Истоминым как общегородские проблемы, так и вопросы частного характера.

Напомним, записаться на прием к главе городского округа Долгопрудный можно по телефонам: 8(495) 408-72-00, 8-495-576-45-88.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.