Глава Долгопрудного проверил уборку и стройки в округе

Плановый объезд Долгопрудного прошел 5 июня с участием главы округа Олега Сотника, представителей администрации и депутатов. Руководитель проверил благоустройство, строительство и содержание общественных территорий, а также обсудил с жителями вопросы компенсационного озеленения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время объезда Олег Сотник посетил площадку у дома № 23 по Новому бульвару, где обустраивают парковочную зону. Жители обратили внимание на необходимость компенсационного озеленения.

«Договорились, что для защиты жилых домов от шума и пыли региональной дороги вместо вырубленных деревьев высадим рядом другие. Осталось только выбрать породы — каштаны, клены или липы», — рассказал Олег Сотник.

Также делегация осмотрела площадь у станции МЦД «Долгопрудная», где ведется работа по наведению чистоты и порядка, и строительную площадку пристройки к школе № 7. Там проверили организацию въезда, укладку шпунта и прокладку электрических сетей. Кроме того, проинспектировали благоустройство двора у дома № 68 по Лихачевскому проспекту.

На Лихачевском проспекте, улицах Циолковского, Первомайской и Заводской зафиксировали необходимость более частого окоса травы и опиловки кустарников. У дома № 13 на Дирижабельной улице запланировали ремонт пандуса и обустройство «народной тропы».

«Основная задача — настроить механизм содержания городских территорий так, чтобы Долгопрудный всегда был чистым и комфортным», — резюмировал глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.