Глава Долгопрудного проверил благоустройство городских улиц

Глава Долгопрудного Олег Сотник 2 июня провел объезд общественных пространств округа, чтобы проконтролировать работы по благоустройству и уборке. Он осмотрел территории у станции МЦД «Долгопрудная» и ряд городских улиц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с профильными заместителями, сотрудниками администрации и городских служб глава округа проверил состояние общественных пространств в разных частях города. В маршрут вошли участки возле станции МЦД «Долгопрудная», а также дворы и дороги на улицах Московская, Комсомольская, Маяковского, Первомайская, Павлова, Циолковского, Дирижабельная и на проспекте Пацаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.