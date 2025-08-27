Глава Долгопрудного провел личный прием граждан

На личном приеме главы Долгопрудного, который прошел 27 августа, со своими вопросами к Олегу Сотнику обратились три жителя округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, Татьяну интересовала возможность установки шлагбаума в одном из жилых микрорайонов города. Она в подробностях сообщила причины, которые сподвигли жителей микрорайона к ограничению въезда. И главная из них – разгрузка товаров близлежащего кафе.

Олег Сотник рассказал посетительнице об этапах данной процедуры, а также предупредил о необходимости получения согласований и предоставления доступа на территорию, ограниченную шлагбаумом, экстренным службам.

Также на приеме поступили обращения, касающиеся содержания территорий и земельно-имущественных отношений.

По одним вопросам даны необходимые разъяснения, другие направлены в работу.

Отметим, записаться на прием к главе городского округа Долгопрудный можно по телефонам: 8 (495) 408-72-00, 8 (495) 576-45-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.