Глава Долгопрудного посетил одну из лучших школ страны

Система образования Долгопрудного по праву считается одной из лучших не только в Подмосковье, но и России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вчера, 11 февраля, глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин посетил физико-математический лицей № 5 — здание, которое находится на ул. Советская, 6. Надо отметить, что это здание — 1937 года постройки.

«Лицей в рейтинге школ Московской области в 2021–2023 годах занял 1 место, в 2024 году — 6 место. В рейтинге RAEX лучших школ РФ по конкурентоспособности выпускников: 2023 год — 10 место, 2024-й — 11 место, — отметил Роман Истомин. — Учащиеся уверенно побеждают не только на региональных и всероссийских, но и международных олимпиадах. Большинство преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, звания кандидатов, докторов наук».

В 2022 году в этом здании лицея проведен капитальный ремонт. Глава округа оценил благоустройство пришкольной территории, осмотрел учебные аудитории, пищеблок, медицинский кабинет. Посетил спортзал, построенный в 60-е годы прошлого века.

Пообщался в классе с ребятами, которые занимались в кружках. Многие лицеисты как раз готовились к очередной олимпиаде.

«Более 30 лет действует проект „Летняя физико-математическая школа“, где учебу с отдыхом совмещают победители и призеры олимпиад по математике, физике, информатике, астрономии с 5 по 10 класс, — сказал Роман Истомин. — Лицей входит в Ассоциацию школ-партнеров „Сириуса“. Является стажировочной площадкой для переподготовки учителей в рамках программы „Педагогика развития талантов“, проводит семинары для учителей города и других регионов РФ».

Во время визита Роману Истомину показали помещение, где дети плетут маскировочные сети, идет сбор гуманитарной помощи. Патриотическое воспитание в действии!

«Лицей, как и остальные школы округа, нуждается во внимании и поддержке, — отметил глава округа. — Вместе с директором Ниной Петровной Марининой обсудили необходимость локальных ремонтных работ зданий на Советской и Новом бульваре, ряд других рабочих моментов. Важно, чтобы и учащиеся, и преподаватели чувствовали себя безопасно и комфортно, не переставали радовать новыми успехами и достижениями».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.