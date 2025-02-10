Глава Долгопрудного ознакомился с работой МФЦ

«Цель сегодняшнего выезда в МКУ „Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Долгопрудный“ — знакомство с тем, как работает учреждение, насколько оперативно и качественно оказываются услуги, насколько удобно здесь находиться людям, и сколько времени затрачивается на ожидание приема специалистом», — отметил глава округа.

Как сообщила директор МФЦ Анастасия Перепелкина, во всех рабочих окнах прием посетителей ведут универсальные специалисты. Они помогают решать вопросы, касаемые Социального фонда России, замены паспорта гражданина РФ, оформления загранпаспорта и т. д.

Роман Истомин проверил и оценил, как работает онлайн-связь с представителем соцзащиты.

Востребовано окно БТИ, через которое в день проходит до 30 человек. Важный момент: для оказания любой услуги, которая подразумевает уплату госпошлины, в МФЦ стоят терминалы.

«В настоящее время Центр услуг „Мои документы“ предоставляет широкий перечень федеральных, региональных, муниципальных и иных услуг максимально оперативно, в соответствии с требованиями и существующими стандартами, — отметил глава округа. — Уверен, что МФЦ и впредь будет столь же востребованным и необходимым для жителей Долгопрудного».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.