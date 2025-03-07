Глава Долгопрудного наградил сотрудниц МФТИ в преддверии 8 Марта

Во всех офисах и на всех предприятиях сегодня звучат теплые слова с адрес женщин. Поздравили прекрасных коллег и в МФТИ. Глава округа Долгопрудный Роман Истомин наградил сотрудниц Физтеха, сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый день они обеспечивают работу крупнейшего вуза страны, ведущего научного центра. Чтобы ученые — настоящие и будущие — не отвлекались от открытий, все условия для этого им создают женщины — повара, медики, секретари, завхозы.

«МФТИ, как локомотив несется вперед, развивает нашу науку, развивается сам. Но без вас это было бы сделать очень и очень сложно. Хочу пожелать вам успехов в работе, а в жизни — любви, взаимопонимания и благополучия в семьях. Оставайтесь такими же красивыми, яркими и желанными. С наступающим вас праздником!» — сказал глава округа Долгопрудный Роман Истомин.

Поздравил милых дам и руководитель МФТИ.

«Хочу вам всем сказать отдельное спасибо за вашу работу. Мы очень ценим все, что вы делаете для Физтеха. А что важно для Физтеха, то важно и для города. Примите искренние поздравления с Международным женским днем и пожелания всего самого хорошего вам и вашим близким», — отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Женщинам вручили цветы. За высокий профессионализм в работе и в связи с празднованием Международного женского дня сотрудницы МФТИ также были награждены благодарностями главы округа Долгопрудный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.