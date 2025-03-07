Глава Дмитровского округа вручил медаль «80 лет Победы» ветерану ВОВ

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин посетил ветерана Великой Отечественной войны Виталия Михайловича Хомякова, чтобы лично вручить ему юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня у меня важная и почётная миссия — вручить вам награду. Делаю это с должным уважением и особым волнением», — сказал Иван Юрьевич, прикрепляя медаль к лацкану пиджака ветерана.

Виталий Михайлович Хомяков был призван на фронт в июне 1944 года. Он служил на 1-м Белорусском фронте во 2-й танковой армии, в составе 9-й гвардейской танковой дивизии, в том числе 50 танкового полка, в качестве автоматчика. День Победы, 9 мая 1945 года, он встретил в Берлине, а после войны продолжил службу в немецком городе Нойштрелиц. После демобилизации в 1950 году Виталий Михайлович более тридцати лет трудился на заводе «Ишимсельмаш», который специализировался на производстве сельскохозяйственной техники, а несколько лет назад переехал в Дмитров.

За чаем с блинами завязалась теплая беседа. Виталий Михайлович, который вскоре отметит свое 99-летие, поинтересовался, как живут другие ветераны округа. Он был рад узнать, что накануне Иван Юрьевич навестил знаменитую Марию Тимофеевну Барсученко, которая недавно отпраздновала свое 104-летие.

Ветеран поделился воспоминаниями о том, как после Победы в Берлине он вместе с сослуживцами кормил местное население из полевой кухни.

«У меня сохранился военный трофей — немецкий баян „Хонер“. В молодости я играл на нем и вальсы, и кадриль, и танго. Сейчас, конечно, редко беру его в руки — возраст уже не позволяет», — с улыбкой рассказал Виталий Михайлович и исполнил несколько мелодий, вызвав искреннее восхищение гостей.

«Наши ветераны — это наша гордость и национальное достояние. Они — настоящий пример мужества, стойкости и любви к Родине. Каждая встреча с ними — это возможность услышать истории из первых уст, от тех, кто защитил нашу страну, кто поставил интересы Отечества выше собственной жизни. Они подарили нам мир, который сегодня мы вновь защищаем от нацизма. Мы должны брать с них пример, помнить их подвиги и передавать эту память следующим поколениям», — подчеркнул Иван Курданин после встречи с ветераном.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.