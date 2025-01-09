Глава Дмитровского округа исполнил желания двух девочек

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин исполнил мечты двух девочек — 13-летней Полины и 7-летней Дарины — в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Руководитель муниципалитета снял с елки шары-открытки, на которых были написаны заветные желания девочек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Полина мечтала пройти курсы по маникюру, а Дарина — посетить Большой театр. Второе желание главе округа помог осуществить начальник УМВД России по Дмитровскому г. о. Олег Васильев. От его имени билеты на спектакль вместе с главой вручил заместитель начальника УМВД — начальник полиции Олег Костюкевич.

«Новогодние праздники — самое подходящее время для исполнения детских желаний. Как и обещал, я исполнил мечты Полины и Дарины. Именно их шары-открытки я снял с «Елки желаний». Благодарю всех, кто принял участие в этой замечательной акции. Счастье — видеть радость в глазах детей, когда их добрые желания становятся реальностью», — отметил Иван Курданин.

Вместе с главой округа в акции приняли участие депутаты совета депутатов, предприниматели и общественники.

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