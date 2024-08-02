Глава Дмитровского округа Илья Поночевный провел встречу с жителями

В поселке Рыбное Дмитровского городского округа глава муниципалитета Илья Поночевный провел встречу с жителями. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Такие встречи, на которых мы с вами говорим откровенно о тех вопросах, моментах жизни, что вас волнуют, позволяют нам оперативно реагировать на создавшиеся ситуации. Ведь очень важно, чтобы жизнь жителей нашего округа была комфортной», — подчеркнул Илья Игоревич в начале встречи.

Вопросы, заданные главе округа в течение двухчасовой встречи, в основном касались сфер ЖКХ, благоустройства и дорог. Часть обращений была решена на месте.

«У нас в доме крыша течет, ее ремонтировали больше десяти лет, но сделали это некачественно», — обратилась жительница поселка Рыбное из дома 5.

Присутствовавший на встрече руководитель управляющей компании ответил, что в поселке несколько таких домов, где ремонт крыши был произведен с нарушениями. Ситуация — на особом контроле, компания знает каждую квартиру, где случаются протечки. Специалисты ведут текущие ремонты, это дает возможность избежать серьезных протечек. В Фонд капитального ремонта отправлены письма с просьбой перенести капитальный ремонт кровель этих домов на более ранние сроки.

Пожилая жительница поселка обратилась с вопросом, почему осенью после подачи отопления стояки не сразу становятся горячими. Представитель управляющей компании пояснил, что при подаче тепла в многоквартирные дома в стояках часто образуются воздушные пробки, специалисты в течение 10 дней ходят по квартирам, чтобы устранить их. Глава округа Илья Поночевный дал поручение: этой осенью, как только начнется отопительный период, специалисты должны будут прийти к заявительнице и проверить, все ли в порядке с подачей тепла в её квартире.

Обращение по приведению в порядок дороги, которая размывается во время дождей в деревне Скриплево, а также просьба укрепить обочины дороги от Жестылево до Рыбного, которые также размываются осадками, были сразу переданы представителям «Мосавтодора».

Одна из жительниц Рыбного попросила установить дополнительное освещение в посёлке там, где люди ходят к остановке, магазинам по «народным тропам».

— Эти тропы включены в государственную региональную программу «Пешком», там будут проведены работы по их благоустройству, которое включает в себя не только асфальтирование, но и установку освещения, — ответила заместитель директора МКУ «ЖКХ и благоустройство» Ольга Шатохина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.