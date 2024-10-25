Глава Дмитровского округа Илья Поночевный покинул пост

Глава Дмитровского городского округа Подмосковья Илья Поночевный покинул свой пост по собственному желанию. Он попрощался с жителями в своем Telegram-канале .

«Друзья, сегодня я покидаю пост главы Дмитровского городского округа. Я благодарен всем — активным жителям, депутатам, сотрудникам администрации за совместную работу и открытый диалог, за поддержку и критику», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева в округе смогли многое сделать во всех сферах.

«Уверен, что Дмитровский городской округ с каждым годом будет становиться ещё лучше и комфортнее. Желаю всем добра, семейного благополучия, крепкого здоровья и мира!» — заключил Поночевный.